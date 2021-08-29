Sergen Yalçın: "Kaan Ayhan transferi olmayacak"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, transfer sorularına yanıt verdi.

Haber; Sporx.com
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Sergen Yalçın: 'Kaan Ayhan transferi olmayacak'
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29 Ağustos 2021 00:57
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fatih Karagümrük maçı sonrası transferle ilgili gelen soruları yanıtladı.

Sassuolo'da forma giyen Kaan Ayhan'la ilgili soruyu yanıtlayan Sergen Yalçın "Kaan Ayhan transferi olmuyor, bu transferi kapattık." dedi.

Sergen Yalçın ayrıca "Stoper konusunda araştırmalarımız var. Gönül ister ki bir Türk oyuncu bulalım. 3 Türk, 8 yabancı çok kafa karıştırıyor. Antrenörlük yaparken çok kafamız karışıyor. Eminim hepsinin karışıyordur. Bizi zorlayacaklar. Araştırıyoruz, bir oyuncu alacağız. Kim olacağıyla ilgili net bir kararımız yok." ifadelerini kullandı.


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