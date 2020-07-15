Beşiktaş Welinton ısrarı sürüyor... Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın gelecek sezonda takımda görmek istediği Brezilyalı futbolcu için yönetim teklif üstüne teklif yapıyor. Welinton'un kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi olması bu transferde Beşiktaş için en büyük engel olarak gösteriliyor.Sergen Yalçın'ın eski öğrencisi olan Welinton geçen sezon sözleşmesini 3 yıl daha uzattı. Ancak Brezilyalı futbolcu sözleşmesini 2023'e kadar uzatırken '2.5 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesini de ekletmeyi unutmadı.Beşiktaş Yönetimi'nin Alanyaspor'la yaptığı görüşmede kiralama teklifinde bulunduğu ancak Akdeniz kulübünün bonservis dışında bir şartı kabul etmediği belirlendi. Ancak yönetim Alanyaspor'la yeniden masaya oturacak.Brezilyalı star Welinton 3 sezondur Alanyaspor'da forma giyiyor. 31 yaşındaki oyuncu bu sezon 26 resmi karşılaşmada fileleri 3 kez sarsarken performansıyla alkışlandı.