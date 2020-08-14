Sergen Yalçın istemedi, rakibe gitti!

SERGEN YALÇIN'A TAKILDI!

'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi, transferde sürpriz bir hamle yaptı. Yunanistan temsilcisi, Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki rakibi Beşiktaş'ın gündemindeki Nika Ninua'yı kadrosuna kattı.21 yaşındaki Gürcü orta saha oyuncusu, Yunan ekibi ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.Pandemi arasından sonra Beşiktaş maçlarını izlerken paylaşımlar yapan Nika Ninua'nın transferinin gerçekleşmemesiyle ilgili detaylar da ortaya çıktı. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın Nika Ninua'yı beğenmediği ve yabancı hakkını, Gürcü futbolcudan yana kullanmak istemediği öğrenildi.Gürcistan futbolunun gelecek vadeden isimlerinden biri olarak gösterilen 21 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi Aralık ayında sona eriyordu.