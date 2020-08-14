Sergen Yalçın istemedi, rakibe gitti!

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi PAOK, siyah-beyazlıların gündemindeki Ninua'yı kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com dış haberler
Sergen Yalçın istemedi, rakibe gitti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ağustos 2020 20:01
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PAOK, transferde sürpriz bir hamle yaptı. Yunanistan temsilcisi, Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki rakibi Beşiktaş'ın gündemindeki Nika Ninua'yı kadrosuna kattı.

21 yaşındaki Gürcü orta saha oyuncusu, Yunan ekibi ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

SERGEN YALÇIN'A TAKILDI!

Pandemi arasından sonra Beşiktaş maçlarını izlerken paylaşımlar yapan Nika Ninua'nın transferinin gerçekleşmemesiyle ilgili detaylar da ortaya çıktı. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın Nika Ninua'yı beğenmediği ve yabancı hakkını, Gürcü futbolcudan yana kullanmak istemediği öğrenildi.

Gürcistan futbolunun gelecek vadeden isimlerinden biri olarak gösterilen 21 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi Aralık ayında sona eriyordu.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için