Sergen Yalçın: "İstediğimiz yere geldik"

Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, Sivasspor galibiyeti için oyuncularına teşekkür ederken, sezon başında kaybedilen puanları büyük ölçüde telafi ettiklerinin altını çizdi

Haber; Milliyet
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Sergen Yalçın: 'İstediğimiz yere geldik'
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30 Aralık 2020 07:48
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sivasspor'u 3-0 yendikleri maçtan sonra oyuncularını kutladı.

Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; taktik disiplin ve doğru futbol için oyuncularına teşekkür eden Yalçın'ın, "Biz maçı tartışılan taç sayesinde veya hakemle kazanmadık. Sahada görmek istediğim her şeyi yaptınız. Çok doğru bir taktik planla oynuyoruz. Savunma ve hücumu dengeli yapmak zorundayız. Böyle devam edelim" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

'Benim ideal kadrom yok'

Takımdaki herkesin forma için eşit şansa sahip olduğunu vurgulayan Yalçın'ın, "Benim kafamda ideal 11 yok. Hepiniz değerlisiniz ve kaliteli oyuncularsınız. İyi olan, oynamaya devam eder" dediği kaydedildi. Beşiktaş'ın hocası sezon başında kaybedilen puanları büyük ölçüde telafi ettiklerinin de altını çizerek, "İstediğimiz, arzuladığımız yere geldik. Daha iyi noktalara ulaşmak için istikrarımızı korumalıyız" diye konuştu. 

 


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