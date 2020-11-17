Sergen Yalçın, istediği 2 kaleciyi açıkladı

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Sergen Yalçın: "8'den sonra sokağa çıkma yasağı varsa herhalde biz ilk yarıyı oynayıp bırakacağız." https://t.co/XvlioSrE1H pic.twitter.com/G9VW4kwPdI



— Sporx (@sporx) November 17, 2020

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, transfer döneminde takıma kazandırmak istedikleri iki kaleciyi Haber Global yayınında açıkladı.Sergen Yalçın açıklamasında; "Serkan Kırıntılı'yı alabilirdik Konya'dan, Volkan Babacan'ı alabilirdik Başakşehir'den ama olmadı. Biz de Ersin ve Utku ile devam etme kararı aldık. Bu bir risk mi? Risk evet, biz riskli iş yapamayacak mıyız? Genç oyunculara güvenmek yanlış mı?" dedi.