Sergen Yalçın: 'İspanya'da takım çalıştırmak isterim'

Teknik direktörlük kariyerinde 8 sezon Anadolu takımlarını çalıştıran Sergen Yalçın, TRT Spor'da kariyer hedeflerini anlattı.



Beşiktaş'ta şampiyonluklar ve kupalar aldıktan sonra Avrupa hedefi olduğunu söyleyen Sergen Yalçın, İspanya Ligi'nden bir takım çalıştırma hayali olduğunu söyledi.



"PLANIM AVRUPA OLABİLİR"



"Şimdiki planlamam bu sezon da çok başarılı olmak istiyorum, tüm kupalara talibiz. Tüm büyükler için bu geçerli. Ondan sonraki planım bir Avrupa olabilir mi, biraz çalışıyoruz."



"BEŞİKTAŞ'TAN SONRA ÇITAYI YÜKSELTMEN LAZIM"



"Var teklifler Avrupa'dan oldu ama Beşiktaş'tan bir yere gideceksen, hatırı sayılır bir yere gitmen lazım. Çıtayı 1 kademe yukarı çıkaracağın bir yere gitmen lazım. İspanya olabilir. Görüşme falan yok. Bu planlamızda olan şey. Yurt dışı planım kesinlikle var."



"MİLLİ TAKIM HOCALIĞI ÖNÜMÜZDEKİ SENELERDE OLABİLİR"



"Milli Takım, önümüzdeki senelerde olabilir. Milli takımda çalışmak, her hocanın istemesi gereken bir şey. Türk Milli Takımı'nda çalışmayı herkes ister, şu anda değil. Olay nasıl gelişir bilemiyoruz. Tamamen güne endeksli iş yapıyoruz. Şu şöyle olur diyemiyorum. Önümüzde Şampiyonlar Ligi var. Hafife almayın. Ne olacağı belli olmaz."



"BU İŞİN BABASI PREMIER LİG"



"İtalya'da daha çok taktiğe, fiziğe dayalı bekleyen ve defansif bir oyun var. İspanya'da daha çok oynamak isteyen bir futbol var. Ancak bu işin babası Premier Lig, orası yani. Bu işin zirvesi orası. Hangi antrenör istemez ki Premier Lig'i."



