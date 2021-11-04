Sergen Yalçın: "İnanılır gibi değil, Hatay'da golü nasıl vermezsin"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sporting maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın: 'İnanılır gibi değil, Hatay'da golü nasıl vermezsin'
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04 Kasım 2021 01:55
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Sporting maçı sonrasında Süper Lig'deki durumları hakkında açıklamalarda bulundu.

Siyah - beyazlı takımın teknik patronu Yalçın, "Lig'de 4-5 puan daha yukarıda olmamız gerekiyordu. Konu dönüp dolaşıp hakemlere geliyor. Nasıl böyle bir pozisyonda golü vermezsin Hatay maçında. İnanılır gibi değil. Kararsız kaldıysan zaten golü vereceksin. Attığımız her gol inceleniyor. Rakiplerin attığı goller araştırılmıyor. Bu da doğal olarak bizi geride bırakıyor." dedi.


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