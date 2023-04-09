Sergen Yalçın'ın transferinde 3 pürüz

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un Sergen Yalçın ile yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı. İddialara göre bordo mavili yönetimle Sergen Yalçın arasında maaş, kontrat süresi ve transfer politikası konularında anlaşmazlık var.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın'ın transferinde 3 pürüz
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09 Nisan 2023 10:40
Trabzonspor'da teknik direktör konusu henüz çözüme kavuşmadı.

Başkan Ertuğrul Doğan, İstanbul'da bir araya geldiği Sergen Yalçın ile maddi konular başta olmak üzere bazı detaylarda orta yolu bulamamış ve 2. bir görüşme için söz kesilmişti. Ancak planlanan yeni zirvenin tarihi netlik kazanmadı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; yönetim, 50 yaşındaki hocanın talep ettiği 50 milyon TL'lik rakamda indirime gitmesini beklerken, kontrat süresi ve transfer politikası konusunda da anlaşmazlıkların aşılması hedefleniyor.

Bu arada adı Trabzonspor ile anılan İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bordo-mavililerden teklif almadığını açıkladı.

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