Sergen Yalçın'ın tarihi şampiyonluk için açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu. Sergen Yalçın, sözlerini tamamlayamadan tüm Beşiktaşlı oyuncular ve teknik heyet basın toplantısına 'baskın' düzenledi. Sergen Yalçın'ın basın toplantısı sırasında mikrofonu alan Beşiktaşlı oyuncular, 'Sergen Yalçın' tezahüratları yaptı. Daha sonra basın toplantısı devam etti.



İŞTE SERGEN YALÇIN'IN AÇIKLAMALARI...



"Bence Türk futbol tarihinin en zor sezonuydu. Taraftar, pandemi, yaşanan sıkıntılar. Sezonun sonunda o kadar bunaldık ki, otelde otururken bugün saatler geçmiyor. 'Bir an evvel oynayalım bitsin, olacaksak olalım, olmayacaksak olmayalım' dedik. Çok sıkıldık yani. Sonunda Allah bize nasip etti. Bütün başarı oyuncularımın. İnanılmaz bir karakter ortaya koydular. Çok söylemiyorum ama 6-7 sakat, oyuna sokacak oyuncu yok, hiçbir hamle yapamıyoruz ama Allah razı olsun, oyuncular çok karakterliler. İnanılmaz bir mücadele gösterdiler. Biz hayatımızda ilk defa kupa kazandık. Ekip arkadaşlarımın hepsi müthiş çalıştı. Kimse onları görmüyor, sürekli ben konuşuyorum ama hepsine teşekkür ederim. Murat Şahin her zaman arkamı kollar, yanımda olur. Bütün ekibime teşekkürler. Böyle bir sezonda şampiyonluk... Allah'tan başka ne istesen deseler, başka bir şey istemeyiz herhalde. Biz asla vazgeçmedik. Mücadeleden ve savaştan vazgeçmeyiz. Vazgeçmediğimizi de gösterdik.



Şampiyon olmamın bir tarifi yok. Hayatımın en mutlu günlerinden bir tanesi. Tüm camiaya, taraftara... Şampiyonluğu anlatırken, ne demek olduğunu gördük. Birlik, beraberlik, samimiyet, arkadaşlık, dostluk... Bunlar hepsi şampiyonluk ifadeleri. Oyuncularımızın katkıları. Hepsi karakterli, aslan gibi, hiçbir zaman vazgeçmeyen, mücadeleyi hiç bırakmayan bir grup var. Onlara teşekkür ediyorum. Biz onlara ağabeylik yaptık elimizden geldiğince. Tüm sezon boyunca oyuncuların maaşları, primleri geride kalmadı. Ahmet Nur Çebi çok büyük bir başkanlık örneği gösterdi. Böyle bir süreçte başkan olup böyle bir yükün altına girmek herkesin harcı değildi. Ahmet Nur Çebi'yi cesareti ve Beşiktaşlılığından ötürü tebrik ediyorum. Başkanımız, sıkıntılı süreçlerde bize desteğini her zaman gösterdi. Murat Şahin ile ilk günden beri beraberiz. Çok teşekkür ediyorum ona. Tarihin en zor ligi bence. En zor ligde şampiyon olduk. Bu şampiyonluk mucize kadro ve mucize şampiyonluk. Böyle nitelendirilsin istiyorum.



Fenerbahçe ve Galatasaray'a da teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Uzun süre mücadele ettik. Güzel yarış oldu. Kazanan biz olduk. Hiçbir zaman mücadeleyi bırakmadık. Sezon içinde sert çıkışlarımız oldu. Bilerek yapma niyetim yoktu. İşimin gereğini yapmaya çalıştım. Böyle bir şampiyonluk, mutluluk... Tarifi yok! Beşiktaşlılar mutlu olsun. Taraftarımız her zaman yanımızdaydı. Gönül isterdi ki onlarla kutlayalım bunu. Herkese teşekkürler.