Son olarak çalıştığı Trendyol Süper Lig kulübü Antalyaspor'dan ayrıldıktan sonra başka bir takım ile anlaşmayan teknik direktör Sergen Yalçın, Suudi Arabistan'a gidebilir.



SUUDİ ARABİSTAN YOLCUSU



Sergen Yalçın'ın Suudi Arabistan'da sürpriz bir takımla anlaşmak üzere olduğu iddia edildi. Menajeri aracılığıyla yürüttüğü görüşmelerde son aşamaya gelen Yalçın, şartlarda anlaşılması halinde iki yıllık bir sözleşme için Suudi Arabistan'a gidecek. Görüştüğü takımı ise şimdilik gizli tutuyor.



AYRILIĞI AÇIKLAMIŞTI



Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yeni sezonda takımın başında yer almayacağını açıklamıştı.



Sergen Yalçın, "Başkan ve yönetimle hafta içi yaptığımız toplantıda, karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Sezon sonunda devam etmeme kararı aldık." ifadelerini kullanmıştı.



ANTALYASPOR KARNESİ



Süper Lig'de Antalyaspor ile 19 maça çıkan, 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi gören Sergen Yalçın, 1.11'lik puan ortalamasıyla 2012 yılında başladığı teknik direktörlük kariyerindeki en düşük ortalamanın sahibi oldu.









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