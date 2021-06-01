Sergen Yalçın'ın stoper kararı: 1 yabancı, 1 genç

Beşiktaş Yönetimi, bir yabancı ve bir yerli stoper için yakında düğmeye basacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın'ın stoper kararı: 1 yabancı, 1 genç
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01 Haziran 2021 08:05
Transfer döneminde, savunmaya da takviye yapacak olan Beşiktaş Yönetimi, stoper konusunu Sergen Yalçın ile birlikte çözecek.

Montero'nun kiralık sözleşmesinin bitmesi ve bu oyuncuyla yeni sezonda yollarını ayıracak olan yönetim, bir yabancı ve bir yerli stoper için yakında düğmeye basacak.

Bu konuda Sergen Yalçın ile görüşerek isimler üzerinde uzlaşacak olan yönetim, bir tecrübeli, bir de genç iki stoperi kadrosuna katmaya çalışacak.

Güven yaz kampında

Beşiktaş'ın devre arasında Lecce'ye kiralık gönderdiği oyuncusu Güven Yalçın, yeni sezona çok daha iyi başlamak için kendini yaz kampına hazırlıyor.

Beşiktaş'ın, santrforsuz oynadığı dönemlerde Sergen Yalçın'ın çok aradığı isimlerden biri olan Güven, yeni sezonda formayı kapmak için deyim yerindeyse kendini şimdiden hazırlamaya başladı.

Sergen Yalçın'ın gitmesini istemediği fakat oyuncunun ısrarlı olması nedeniyle izin verdiği genç futbolcunun, yeni bir sayfa açmak istediği belirtildi.

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