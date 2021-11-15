Sergen Yalçın'ın Rıdvan Yılmaz talebi

Beşiktaş'ta ve Milli Takım'da harika bir performans gösteren genç sol bek Rıdvan Yılmaz, kesinlikle elden çıkarılmayacak. Sergen Yalçın, yönetimle bu konuda bir görüşme yaptı ve Milli Takım'da harika bir performans gösteren genç sol bek, kesinlikle takımda tutulacak.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Sergen Yalçın'ın Rıdvan Yılmaz talebi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Kasım 2021 10:37
Beşiktaş 'ta Rıdvan Yılmaz sevinci yaşanıyor. Cebelitarık önünde harika bir performans sergileyen genç futbolcu, Beşiktaş teknik heyetini de sevindirdi.

Teknik Direktör Sergen Yalçın ise Rıdvan'la ilgili yönetimle bir görüşme yaptı. Genç futbolcunun kesinlikle elde tutulmasını isteyen Yalçın'ın, "Ara transferde kaç paralık teklif gelirse gelsin, Rıdvan'ın kalması gerekiyor. En azından bu sezon sonuna kadar tutmalıyız. Yaz transfer döneminde farklı bir yol izleyebiliriz" dediği öğrenildi.

20 yaşındaki futbolcunun, 2023'e kadar mukavelesi bulunuyor. Yani bu sezon sonunda yüksek bir bonservis bedeli önerilmesi durumunda Rıdvan elden çıkarılabilir. Ancak ara transfer dönemi için kapılar kapatıldı.




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.