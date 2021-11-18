Sergen Yalçın'ın Play-Off yorumu

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Milli Takım'ın performansını değerlendirdi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın'ın Play-Off yorumu
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18 Kasım 2021 08:45
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Milli Takım teknik ekibi ve futbolcularını tebrik etti.

Ay yıldızlı ekibin hak ettiği yer olduğunu belirten Sergen Yalçın "Zoru başardılar. Türk Milli Takımı her zaman zoru başarmıştır." ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın ayrıca "Karadağ karşılaşması çok zordu. Teknik ve topu kaptırmayan ekip. Türk Milli Takımı kadro yapılanması ve sistemi ile Katar yolunda beklenen hedefine yaklaştı. Play-Off'lardaki rakip kim olursa olsun aynı atmosfer ve hırsla mücadele ederek hedefi yakalayacaktır" dedi.



 

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