Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın hayatını kaybetti

Futbol A Takımımızın 2020-21 sezonunda kazandığı lig ve kupa şampiyonluğunda pay sahibi olan, eski futbolcumuz ve teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; Sergen Yalçın'a, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.



FENERBAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞI



Fenerbahçe Kulübü yaptığı paylaşımda : "Sergen Yalçın'a başsağlığı dileriz. Bir dönem Futbol A Takımımızın formasını giyen eski milli oyuncu ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın'ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; Sergen Yalçın'a, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Fenerbahçe Spor Kulübü" ifadeleri kullanıldı.



GALATASARAY'DAN BAŞSAĞLIĞI



Galatasaray Kulübü yaptığı paylaşımda "Bir dönem Futbol A Takımımızın formasını giyen eski sporcumuz Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın'ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; Yalçın Ailesi'ne ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.



TFF'DEN BAŞSAĞLIĞI



TFF, yaptığı paylaşımda "A Millî Futbol Takımımızın eski oyuncusu ve teknik direktör Ali Rıza Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Sergen Yalçın'ın teknik ekibinde de yer alan ancak bir süredir tedavi gören Merhum Gürsoy Yalçın'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.







Sergen Yalçın'ın antrenör kardeşi Gürsoy Yalçın'ın 47 yaşında vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.Sporx olarak merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, Türk spor camiasına başsağlığı dileriz. Beşiktaş Kulübü yaptığı paylaşımda,