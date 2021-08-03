Sergen Yalçın'ın gözü İngiltere'de!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, İngiltere'nin 31 Ağustos'ta sona erecek transfer döneminin ardından devlerin kadrosunda düşünmediği yıldızlardan fırsat kolluyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Sergen Yalçın'ın gözü İngiltere'de!
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03 Ağustos 2021 12:50
Transferde Salih Uçan, Kenan Karaman, Mehmet Topal ve Rosier'le sözleşme imzalayan, Ghezzal ve Teixeira'da sona gelen Beşiktaş kadrosunu büyük ölçüde tamamladı.

İlk 11'de oynayacak kaliteli santrfor ve stoper takviyesiyle transferi kapatmayı düşünen siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın gözünü İngiltere'ye çevirmiş durumda.

Tecrübeli çalıştırıcının Premier Lig'de 31 Ağustos'ta bitecek transfer döneminin ardından dev kulüplerin kadrosunda düşünmediği futbolculardan bir liste hazırladığı öğrenildi.

Yalçın, Türkiye'de 8 Eylül'de bitecek transfer dönemi öncesindeki 1 haftada fırsat hamlesi yapmayı planlıyor.


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