Sezonu iki kupayla kapatan Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin geleceği belli oldu.



Sezon başında Kara Kartal'a 1+1 yıllık imza atan Gökhan Töre, peş peşe yaşadığı sakatlıklar sebebiyle zaman zaman forma yarışında geri planda kalsa da özellikle son periyotta takıma güç katmıştı.



Kulüple kontratı gelecek hafta sona erecek olan 28 yaşındaki futbolcudan memnun olan teknik direktör Sergen Yalçın'ın, 28 yaşındaki kanat oyuncusuyla yola devam edilmesini istediği bildirildi.



Gökhan Töre, bu sezon 22 maça çıkıp 3 gol ve 1 asistle oynamıştı.



