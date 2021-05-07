Sergen Yalçın'ın Galatasaray'a karşı şampiyonluk taktiği

Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin 5, Galatasaray'ın ise 6 puan önünde zirvede yer alan siyah-beyazlıların şampiyonluğunu ilan etme ihtimali bulunuyor. Türk Telekom Stadyumu'na kazanmak için gidecek olan Kartal'ın oyun planı da belli.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın'ın Galatasaray'a karşı şampiyonluk taktiği
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07 Mayıs 2021 12:27
Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun şampiyonu 8 Mayıs Cumartesi akşamı belli olabilir. Beşiktaş deplasmanda Galatasaray'ı yener, Fenerbahçe ise deplasmanda Ankaragücü'ne puan kaybederse siyah-beyazlılar mutlu sona ulaşacak. Zorlu müsabaka öncesinde Sergen Yalçın'ın taktik anlayışı netleşti. İşte detaylar...

KANATLARDAN VURACAK...

Galatasaray'ı yenip, Fenerbahçe'nin de puan kaybetmesini bekleyecek olan Beşiktaş, şampiyonluğunu bu hafta kutlamak istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, Galatasaray deplasmanında planlarını galibiyet üzerine kurarken, sarı-kırmızılıların savunmasındaki gedikleri avantaja çevirmek istiyor.

Sağ bekte Galatasaray'da Şener ya da Yedlin'in oynaması beklenirken, Kartal bu noktada en formda ismi Ghezzal ile bu kanada yüklenecek. Ayrıca teknik heyet, Rosier'e de sürekli atağa katılma talimatı verirken, bu ikilinin Aslan'ın sağ kanadını çökertmesi bekleniyor.

N'Koudou'nun sakatlığı nedeniyle Gökhan Töre'yi kullanacak olan Sergen Yalçın, forvete yazacağı Larin'i de sol kanada yakın oynatacak. Saracchi'nin hücuma çok çıkmasından dolayı burada oluşacak boşluklardan faydalanmak isteyen Sergen Yalçın, Larin-Gökhan ikilisi ile de soldan yüklenecek.

%52 KATKI YAPTILAR

Bu sezon Beşiktaş'a ligde 5 gol, 17 asistlik katkı sağlayan Ghezzal ile 19 gol 4 asist kaydeden Larin, Kartal'ın yükünü çekti. İki futbolcunun takımının attığı 85 gole yaptığı katkı %52.94 oldu.



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