Sergen Yalçın'ın forvet için B planı

Sivasspor maçının son bölümlerinde adale sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Cyle Larin, Kayserispor karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışılıyor. Sergen Yalçın ise olumsuzluk ihtimaline karşılık planını yaptı.

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Sergen Yalçın'ın forvet için B planı
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23 Nisan 2021 10:03
Cyle Larin
Cyle Larin
Beşiktaş
Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'dan yoksun kalan Siyah-Beyazlılar'da, Cyle Larin'in sakatlanması moralleri bozsa da, 26 yaşındaki forvetin yarın oynanacak maça yetişme ihtimali hayli yüksek.

Nevzat Demir Tesisleri'nde dün 3 saat tedavi uygulanan Larin'in şikayetlerinin giderek azaldığı öğrenildi. Sağlık ekibinin üzerine titrediği Larin'in bugünkü antrenmanda kendini denemesi, bir aksilik çıkmaması halinde son taktik provaya katılıp, Kayserispor maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Cenk ile Aboubakar'ın yokluğunda Larin'in mutlaka yetiştirilmesini istiyor.

ALTERNATİF N'KOUDOU

Cyle Larin'in oynamama ihtimalini düşünen Sergen Yalçın, alternatif olarak Kevin N'Koudou'yu düşünüyor. antremanda N'Koudou'yu forvette deneyen Sergen Yalçın, hızı ve pres yapma özelliği sebebiyle Fransız futbolcuyu en uca koyabilir.



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