Sergen Yalçın'ın Efecan Karaca talebi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alanyaspor'dan eski öğrencisi Efecan Karaca'nın transferini istedi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın'ın Efecan Karaca talebi
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02 Temmuz 2021 11:08
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor.

Siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, yönetimden eski öğrencisi Efecan Karaca'yı istedi.

Transfer listesini yönetime sunan Sergen Yalçın, Alanyaspor'dan eski öğrencisi Efecan Karaca'nın şartların uyması halinde takıma kazandırılmasını talep etti.

Alanyaspor'la sözleşmesi devam eden ve bonservis bedeli yüksek tutulan oyuncu için yönetim yine de Güney ekibinden fiyat alacak.




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