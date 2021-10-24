Sergen Yalçın'ın "dev maç" şifresi

Süper Lig'de pazartesi akşamı Beşiktaş sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. İki takımın da mutlak 3 puan için sahaya çıkacağı karşılaşma öncesinde Sergen Yalçın'ın bir istatistiği dikkat çekti. Buna göre tecrübeli teknik adam ilk golü bulduğu derbileri kaybetmiyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın'ın 'dev maç' şifresi
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24 Ekim 2021 11:37
Beşiktaş kariyerinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı 8 maça çıkan Sergen Yalçın, rakiplerine hem skor hem de oyun anlamında üstünlük sağladı. Bu durum rakamlara da yansıdı. Geçen sezon çifte kupa kazanarak teknik direktörlük kariyerini taçlandıran Sergen Yalçın, sadece Anadolu takımlarına karşı değil büyük maçlarda da büyük oynuyor.

Genç teknik adamın Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı yakaladığı skor ve oyun üstünlüğü de dikkat çekiyor. İstatistiklere bakıldığında Yalçın'ın özellikle bu tarz maçlarda oyunu domine eden bir futbol tercih ettiği ve bunu skor üstünlüğüne de yansıttığı görülüyor. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı bu karşılaşmalarda 4 galibiyet alırken, 2 karşılaşma berabere bitti, 2 mücadele ise yenilgi ile sonuçlandı.

Beşiktaş 8 maçın 6'sında golü ilk bulan taraf oldu. İstatistiklere bakıldığında da Sergen Yalçın'ın "dev maç" şifresi ve büyük maçlardaki oyun karakteri ortaya çıkıyor. 

 

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