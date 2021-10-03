Sergen Yalçın'ın cezası kaç maç olacak?

Sergen Yalçın, "3-5 maç içinde beni atarlar" dedikten 5 maç sonra kırmızı kart gördü. ⚡ https://t.co/vG800eDG7y



— Sporx (@sporx) October 2, 2021

Beşiktaş - Sivasspor karşılaşmasının 42. dakikasında Can Bozdoğan şut çekerken Sivassporlu Jorge Felix'in müdahalesi ile yerde kaldı. Teknik Direktör Sergen Yalçın, Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun pozisyonda faul vermeyip oyunu devam ettirmesi üzerine çileden çıktı.Deneyimli hoca, maçın topuna vurarak saha içerisine gönderdi. Uğurlu, 4. hakeme Yalçın'ın ne yaptığını sordu, aldığı cevap sonrası da direkt kırmızı kart çıkardı.Sergen Yalçın, 1 maç ceza alması halinde dış sahadaki Başakşehir karşılaşmasında, iki maç ceza alması durumunda ise bir sonraki hafta Vodafone Park'taki Galatasaray derbisinde de kulübede olmayacak.Futbol disiplin talimatında kenar yönetiminin sahaya girmesinin cezası kırmızı kart olarak yazıyor. Hakaret gibi ek bir eylem olmadığı takdirde saha çizgilerinden içeri girip topa vuran Sergen Yalçın'a 1 maç ceza gelecek.Sergen Yalçın'ın hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya iddia edildiği gibi bir küfürü 4. hakem veya temsilci tarafından raporlandıysa deneyimli teknik adam, disiplin talimatının 41. maddesinden PFDK'ya sevk edilebilir. Bu durumda ise Sergen Yalçın'a 3-7 ceza öngörülüyor.TFF Hukuk Müşavirliği, Sergen Yalçın'ın disiplin sevkini salı günü yapacak. Sevk edileceği madde, Yalçın'ın alacağı ceza ve Galatasaray maçında kulübede yer alıp almayacağını belli edecek.Yaşanan bu olay akıllara Yalçın'ın 8 Eylül tarihindeki sözlerini getirdi. Tecrübeli hoca, kendisi hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle Uilenberg'e tepki gösterirken "Hiç şüphem yok 3-5 maç içinde beni atarlar" demişti. Beşiktaş teknik direktörü, bu açıklamasından tam 5 maç sonra kırmızı kart gördü.