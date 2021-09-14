Sergen Yalçın'ın çağrısına Acun Ilıcalı'dan yanıt

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Borussia Dortmund maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Tüm ülkenin maçı izlemesini istediğini söyleyen Yalçın, "Ben tüm ülkenin bu maçı izlemesini isterim, biz ülkemizi temsil ediyoruz Beşiktaş olarak. Ülkemiz için alacağımız puanlar bundan sonrası için çok önemli. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın alacağı puanlar da önemli, onlara da başarılar diliyorum. İnşallah 3 büyük takımımız puan kazandırmak için elinden geleni yapacağız." dedi.



Karşılaşmanın yayıncısı Exxen hakkında da konuşan başarılı teknik adam, "Exxen maçı tüm Türkiye'ye açabilir, Acun'dan rica etmek lazım herhalde, açsın kanalı, bütün ülke izlesin. Acun, kanalı aç, herkes izlesin, bir seferlik böyle bir şey yapabilirsin. TV8'den tüm halka verebilir." ifadelerini kullandı.



ACUN ILICALI: "BÖYLE BİR ŞEY OLAMAZ"



Haber Global'de konuşan Acun Ilıcalı, "Sergen hoca ile 2 yıl birlikte çalıştık, bu yaz beraber tatil yaptık. Çok değerli bir insan, kalbinin temizliği yüzüne vuran, kötülük bilmeyen, düşünmeyen bir insan. İşinde de geldiği yere geç gelmiş olan bir dostum ama Sergen'in bugünkü isteği, gönlünden gelen bir istek. İstek var, istek var. Ben de maç izliyorum, şu oynasın istiyorum. Beşiktaş'ı yarın desteklerken şu oyuncu girsin diye istesem Sergen onu hayata geçirebilir mi? Herkesin kendi işi var. Beşiktaş'ın aldığı Şampiyonlar Ligi parası var, transfer yapıldı buradan. Bu para nereden geliyor? Yayın haklarından, UEFA para basmıyor. Şampiyonlar Ligi için verdiğimiz meblağlar kulüplerimize gidiyor. Ben bu parayı vererek zaten yayın hakkı olarak kulüplere destek veriyorum. Beşiktaş'ı yayınlarsam Fenerbahçe ve Galatasaray ne olacak? 6 yıldır bedava yayınlanmayan Şampiyonlar Ligi için 'Haydi Acun, bedava yayınla. Hayatımızın en büyük riskine girdik, bizi destekleyin. Bizi destekleyin, biz de kulüpleri destekleyelim." dedi.



