Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fatih Karagümrük maçında Alex Teixeira ve Michy Batshuayi'yi ilk 11'e yazdı.
Siyah-beyazlıların, Fatih Karagümrük maçı öncesinde Sporx, Alex Teixeira ile Michy Batshuayi'nin ilk 11'de olacağını duyurmuştu. Karşılaşma öncesi 11'ini açıklayan Sergen Yalçın, Sporx'in 11'ini doğruladı.
Sergen Yalçın, Atiba Hutchinson'ı bu hafta kulübeye alırken, Alex Teixeira'yı sahaya sürdü. Kenan Karaman'ı da kulübeye alan Sergen Yalçın, Michy Batshuayi'yi 11'e yazdı.
Siyah-beyazlıların, Fatih Karagümrük maçı öncesinde Sporx, Alex Teixeira ile Michy Batshuayi'nin ilk 11'de olacağını duyurmuştu. Karşılaşma öncesi 11'ini açıklayan Sergen Yalçın, Sporx'in 11'ini doğruladı.
Sergen Yalçın, Atiba Hutchinson'ı bu hafta kulübeye alırken, Alex Teixeira'yı sahaya sürdü. Kenan Karaman'ı da kulübeye alan Sergen Yalçın, Michy Batshuayi'yi 11'e yazdı.