Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, Süper Lig'e verilecek milli araya 3. kamp dönemi gözüyle bakıyor.



Siyah-beyazlı hoca iki haftalık süreçte Alex Teixeira başta olmak üzere takıma geç katılan isimlerin üzerinde özel olarak duracak.



Süper Lig'de ilk 2 haftayı 4 puanla kapatan Beşiktaş, Vodafone Park'ta cumartesi günü Vavacars Fatih Karagümrük'le oynayacağı maçtan sonra milli araya girecek. Teknik Direktör Sergen Yalçın, yaklaşık 2 hafta sürecek milli arayı adeta kamp dönemi gibi görüyor.



SERGEN YALÇIN ÖZEL OLARAK DURACAK



Siyah-beyazlı çalıştırıcı sezon başında hazırlık sürecini üç etap olarak planlamıştı. Buna göre Kartal yeni sezon hazırlıklarının son aşamasını milli arada gerçekleştirecek. Teknik patron Sergen Yalçın, Karagümrük maçından sonra Alex Teixeira başta olmak üzere takıma geç katılan oyuncuların üzerinde özel olarak duracak.



MİLLİ ARA FIRSAT OLARAK GÖRÜNÜYOR



Siyah-beyazlı formayı ilk kez Gaziantep FK deplasmanında giyen Alex Teixeira yaklaşık 8 ay sonra resmi bir karşılaşmaya çıkmıştı. Ciddi bir maç eksiği bulunan Brezilyalı yıldızı en kısa sürede ilk 11 oyuncusu haline getirmek isteyen teknik heyet, milli arayı bu anlamda fırsat olarak görünüyor.



ÖZEL ÇALIŞMALAR YAPILACAK



Sergen Yalçın, Alex Teixeira'nın yanı sıra milli takım kamplarına gitmeyen isimlerle de yakından ilgilenecek. Yalçın form olarak henüz istenen seviyede olmayan oyuncuların performansını artırmak için antrenmanlarda özel çalışmalar yaptıracak.



ÜMRANİYESPOR'LA HAZIRLIK MAÇI



Bu arada teknik heyetin bir hazırlık maçı da planladığı ortaya çıktı. Bu müsabakanın büyük ihtimalle TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'la oynanacağı aktarıldı.



