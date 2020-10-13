Sergen Yalçın: 'İlerleme kaydediyoruz'

Avrupa'nın ardından Süper Lig'de de başarısız sonuçların alınmasıyla eleştirilerin hedefi haline gelen teknik direktör Sergen Yalçın, 5-2'lik Karagümrük maçı sonrasında adeta nefes aldı.



Badou Ndiaye, Aatif Chahechouhe ve Mevlüt Erdinç gibi futbolcuların görev aldığı mücadelede rakibini farklı deviren oyuncularının form grafiğinden memnun kalan Yalçın, bu pozitif görüntüyü Süper Lig'e de taşımayı amaçlıyor.



Karagümrük'le oynanan hazırlık mücadelesi sonrasında önceki gün oyuncularını tebrik eden 48 yaşındaki teknik adamın, "Ekip olarak ilerleme kaydediyoruz. Ama daha iyi olmalıyız. Milli arayı en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Daha akıllı oynamalı ve daha çok çalışmalıyız" dediği bildirildi.



