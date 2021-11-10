Sergen Yalçın, iki ismi kulübeye çekecek!

Spor Toto Süper Lig'de inişli çıkışlı bir performans sergileyen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, kadroda değişime gidecek.



Teknik heyetiyle görüşen Sergen Yalçın, iki ismin kulübeye çekilmesine karar verdi.



A Spor'un haberine göre; siyah - beyazlılarda Alex Teixeira ve Domagoj Vida, milli ara sonrası oynanacak olan Alanyaspor maçına yedek kulübesinde başlayacak.



Alex Teixeira'nın yokluğunda orta sahada Josef - Atiba - Pjanic üçlüsüne görev verecek olan Yalçın, Vida'nın yerine ise Serdar Saatçı'yı düşünüyor.





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