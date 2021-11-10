Sergen Yalçın, iki ismi kulübeye çekecek!

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta kadroda değişim yaşanacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın, iki ismi kulübeye çekecek!
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10 Kasım 2021 20:59
Spor Toto Süper Lig'de inişli çıkışlı bir performans sergileyen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, kadroda değişime gidecek.

Teknik heyetiyle görüşen Sergen Yalçın, iki ismin kulübeye çekilmesine karar verdi.

A Spor'un haberine göre; siyah - beyazlılarda Alex Teixeira ve Domagoj Vida, milli ara sonrası oynanacak olan Alanyaspor maçına yedek kulübesinde başlayacak.

Alex Teixeira'nın yokluğunda orta sahada Josef - Atiba - Pjanic üçlüsüne görev verecek olan Yalçın, Vida'nın yerine ise Serdar Saatçı'yı düşünüyor.


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