Sergen Yalçın, iki ismi birden istiyor

Antalyaspor maçının ardından önümüzdeki sezonun planlamasını yapmaya başladıklarını söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, alınan yenilginin ardından yolların ayrılması gereken isimleri de belirliyor.
Siyah-beyazlı yöneticilerle sürekli kadro yapılanması hakKında görüşen Sergen Yalçın, Yeni Malatyaspor'da forma giyen Gökhan Töre ve Alanyaspor'dan Fabrice N'Sakala'nın uygun maliyetle takıma dahil edilmesinin, önümüzdeki sezon çok önemli fayda sağlayacağını belirtti.
İki isimde daha önce Beşiktaş'ın gündemine transfer için geldi.
Siyah-beyazlı yöneticilerle sürekli kadro yapılanması hakKında görüşen Sergen Yalçın, Yeni Malatyaspor'da forma giyen Gökhan Töre ve Alanyaspor'dan Fabrice N'Sakala'nın uygun maliyetle takıma dahil edilmesinin, önümüzdeki sezon çok önemli fayda sağlayacağını belirtti.
İki isimde daha önce Beşiktaş'ın gündemine transfer için geldi.