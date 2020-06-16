Sergen Yalçın, iki ismi birden istiyor

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, yeni sezon için yönetime iki isim verdi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Sergen Yalçın, iki ismi birden istiyor
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16 Haziran 2020 11:43
Antalyaspor maçının ardından önümüzdeki sezonun planlamasını yapmaya başladıklarını söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, alınan yenilginin ardından yolların ayrılması gereken isimleri de belirliyor.

Siyah-beyazlı yöneticilerle sürekli kadro yapılanması hakKında görüşen Sergen Yalçın, Yeni Malatyaspor'da forma giyen Gökhan Töre ve Alanyaspor'dan Fabrice N'Sakala'nın uygun maliyetle takıma dahil edilmesinin, önümüzdeki sezon çok önemli fayda sağlayacağını belirtti.

İki isimde daha önce Beşiktaş'ın gündemine transfer için geldi.



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