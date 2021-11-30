Sergen Yalçın: "İki isim beklentilerimi boşa çıkardı"

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ve başkan Ahmet Nur Çebi'nin yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın: 'İki isim beklentilerimi boşa çıkardı'
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30 Kasım 2021 10:02
Süper Lig ve Avrupa'da alınana başarısız sonuçların ardında bir de Giresunspor'a farklı yenilen Beşiktaş'ta hayal kırıklığı yaşandı. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın ile başkan Ahmet Nur Çebi ile yapılan toplantıda devam kararı çıktı.

"BEKLENTİMİ BOŞA ÇIKARDILAR"

Sergen Yalçın ile başkan Ahmet Nur Çebi arasındaki görüşmenin detayları ortaya çıktı. İşte dev görüşmede konuşulanlar:

İddiaya göre Yalçın, "Başkanım ben devam etmek istiyorum. Takımı toparlayacağım" dedi. Bunun üzerine Beşiktaş Başkanı, "Zaten bu takımın hocası değil misin? Niye devam edeceğim diyorsun" yanıtını verdi.

Performans düşüklüğü için ise Yalçın "Başkanım ben de anlamıyorum. Düzeleceğiz. Transferde yanlış yaptığımı kabul ediyorum. Çok istediğim futbolcular beklentimi boşa çıkardı" dediği öğrenildi. Yalçın'ın Batshuayi ve Alex Teixeira'yı işaret ettiği öne sürüldü.




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