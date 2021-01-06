Sergen Yalçın: 'İdeal kadroyla çıktık'

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Rizespor maçı öncesinde takımının son durumunu değerlendirdi.



Sergen Yalçın açıklamasında; "Aboubakar kendini iyi hissettiğini söyledi. Onunla başlama kararı aldık. Kenarda Larin var, N'Koudou iyi durumda. Atiba'yı dinlendiriyoruz. Ocak ayı herkes için zor. Bana göre ideal kadroyla çıkıyoruz." dedi.



Beşiktaş teknik direktörü sözlerini; "Bugün önemli bir maç oynayacağız. Hafta sonu oynayacağımız Hatayspor maçını düşünemeyiz. Fazla mücadele edip, agresif oynayıp yolumuza devam etmek istiyoruz." diyerek bitirdi.