Sergen Yalçın için koronavirüs açıklaması

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.



İşte Beşiktaş'ın açıklaması...



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Futbol Takımımızın Süper Lig'in 1. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabaka öncesinde TFF'nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin Covid-19 tarama testlerinde, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'da pozitif sonuca rastlanmıştır. Yalçın'ın yapılan klinik değerlendirmesinde herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte, gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.Dr. Tekin Kerem ÜlküBeşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü"