Sergen Yalçın için Fenerbahçe açıklaması!

Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri olan Sergen Yalçın için yeni bir açıklama geldi.
Yalçın'a yakınlığı ile bilinen Sinan Engin, 50 yaşındaki teknik adamın Fenerbahçe ile görüşmediğini söyledi.
"F.BAHÇE İLE HİÇ GÖRÜŞMEDİ"
Radyo Gol'de değerlendirmelerde bulunan Sinan Engin, "Sergen, Fenerbahçe ile hiç görüşmedi." sözlerini kullandı.
"AZERBAYCAN OLMAZ"
Sinan Engin, Sergen Yalçın'ın Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile görüşmesini ise, "Sergen Yalçın'ın Azerbaycan ekibi ile olacağını zannetmiyorum." sözleriyle değerlendirdi.
MİLLİ TAKIM YORUMU
Sinan Engin ayrıca, Sergen Yalçın'ın adının Milli Takım'la anılması ve Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz için çıkan ayrılık iddialarıyla ilgili, "Milli Takım ile herkesin adı geçiyor. Ben Milli Takım'ın Kuntz ile devam edeceğini düşünüyorum." dedi.
Yalçın'a yakınlığı ile bilinen Sinan Engin, 50 yaşındaki teknik adamın Fenerbahçe ile görüşmediğini söyledi.
"F.BAHÇE İLE HİÇ GÖRÜŞMEDİ"
Radyo Gol'de değerlendirmelerde bulunan Sinan Engin, "Sergen, Fenerbahçe ile hiç görüşmedi." sözlerini kullandı.
"AZERBAYCAN OLMAZ"
Sinan Engin, Sergen Yalçın'ın Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile görüşmesini ise, "Sergen Yalçın'ın Azerbaycan ekibi ile olacağını zannetmiyorum." sözleriyle değerlendirdi.
MİLLİ TAKIM YORUMU
Sinan Engin ayrıca, Sergen Yalçın'ın adının Milli Takım'la anılması ve Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz için çıkan ayrılık iddialarıyla ilgili, "Milli Takım ile herkesin adı geçiyor. Ben Milli Takım'ın Kuntz ile devam edeceğini düşünüyorum." dedi.
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