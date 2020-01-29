Sergen Yalçın için büyük organizasyon

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ı yeni teknik direktörü olarak TFF'ya bildirdi. Siyah-beyazlılar yarın (30 Ocak) Sergen Yalçın için özel bir organizasyon düzenleyecek.

Sergen Yalçın için büyük organizasyon
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29 Ocak 2020 15:48
Beşiktaş, Sergen Yalçın'ı TFF'ye teknik direktörü olarak bildirdi. Siyah-beyazlılar yarın (30 Ocak) yeni teknik direktörü için özel bir organizasyon ile kulübe hoş geldin diyecek.

Beşiktaş Kulübü yöneticilerinden Adnan Dalgakıran yaptığı açıklamada; yarın (30 Ocak Perşembe) saat 19:03'te taraftarları Vodafone Park'a davet etti.

Siyah-beyazlı kulüp efsane futbolcusu için saat 19:03'te imza töreni düzenleyecek. Törenin ardından siyah-beyazlıların yapacağı antrenman, Vodafone Park'ta taraftarlara açık olarak gerçekleştirilecek.

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