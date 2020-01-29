Sergen Yalçın için büyük organizasyon

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ı TFF'ye teknik direktörü olarak bildirdi. Siyah-beyazlılar yarın (30 Ocak) yeni teknik direktörü için özel bir organizasyon ile kulübe hoş geldin diyecek.
Beşiktaş Kulübü yöneticilerinden Adnan Dalgakıran yaptığı açıklamada; yarın (30 Ocak Perşembe) saat 19:03'te taraftarları Vodafone Park'a davet etti.
Siyah-beyazlı kulüp efsane futbolcusu için saat 19:03'te imza töreni düzenleyecek. Törenin ardından siyah-beyazlıların yapacağı antrenman, Vodafone Park'ta taraftarlara açık olarak gerçekleştirilecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Beşiktaş Kulübü yöneticilerinden Adnan Dalgakıran yaptığı açıklamada; yarın (30 Ocak Perşembe) saat 19:03'te taraftarları Vodafone Park'a davet etti.
Siyah-beyazlı kulüp efsane futbolcusu için saat 19:03'te imza töreni düzenleyecek. Törenin ardından siyah-beyazlıların yapacağı antrenman, Vodafone Park'ta taraftarlara açık olarak gerçekleştirilecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın