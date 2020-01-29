Sergen Yalçın için büyük organizasyon

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ı TFF'ye teknik direktörü olarak bildirdi. Siyah-beyazlılar yarın (30 Ocak) yeni teknik direktörü için özel bir organizasyon ile kulübe hoş geldin diyecek.Beşiktaş Kulübü yöneticilerinden Adnan Dalgakıran yaptığı açıklamada;Törenin ardından siyah-beyazlıların yapacağı antrenman, Vodafone Park'ta taraftarlara açık olarak gerçekleştirilecek.