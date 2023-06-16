Sergen Yalçın için Azerbaycan iddiası!

Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'nün, takımın başına Sergen Yalçın'ı getirmek istediği iddia edildi.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Sergen Yalçın için Azerbaycan iddiası!
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16 Haziran 2023 19:40
Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra bir takımla anlaşmayan Sergen Yalçın için sürpriz bir iddia geldi.

Azeri basınına göre 50 yaşındaki çalıştırıcıyı Neftçi Bakü takımın başına getirmek istiyor.

Bakü ekibi geçen sezon ligi şampiyon Karabağ takımının 22 puan gerisinde üçüncü sırada tamamlamıştı. Hayal kırıklığı ile sonlanan sezonun ardından Azeri ekibinde teknik direktör Laurentiu Reghecampf ile yolları ayırmaya hazırlanıldığı, Rumen teknik adamın ayrılığına ilişkin detayların çözülmesi durumunda yolların ayrılacağı belirtildi.

İLK TEMAS SAĞLANDI

Azeri Futbolinfo'da yer alan habere göre kulüp, sponsoru olan firmanın yöneticilerinden birinin yaptığı görüşmeyle Sergen Yalçın ile ilk kontağı kurdu, Reghecampf ile yolların ayrılmasıyla müzakerelerin daha ciddi olarak yürütüleceği ifade edildi.

Uzun süredir takım çalıştırmayan Sergen Yalçın'ın Süper Lig'den önemli bir teklif almaması durumunda Neftçi'nin başına geçmeyi kabul edeceği iddia edildi.

Sergen Yalçın'ın adı son dönemde Fenerbahçe ile de anılıyor.

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