Sergen Yalçın: 'İç sahada fire vermek istemiyoruz'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendikleri maçın ardından konuştu.



Maçı değerlendiren deneyimli hoca, "Milli maç dönüşleri zor oluyor, Avrupa'da çok oyuncumuz var, Güney Amerika'ya gidenler de var, Atiba ile Larin'i kadroya bile almadık, dönüşler her zaman zorludur. Malatyaspor da son 2 hafta toparlamış, lige konsantre olmuş. Oyuncularımız ne oynadıklarının farkındalardı, iç sahada fire vermek istemiyoruz, bunun farkındalardı. İstekli, arzulu, izleyenlerin hoşuna gidebilecek bir oyun oynamaya çalıştık. İlk yarıda zorunlu değişiklikler yaptık, o hamle şanslarımızı etkiledi. Biraz çarşamba gününü de düşündük, onun da provasını yapmaya çalıştık ama lig ve Şampiyonlar Ligi'nin seviyesi farklı, şimdi Çarşamba gününü düşüneceğiz." dedi.







"ALEX, DORTMUND MAÇINDA ZOR"



Alex Teixeira'nın Dortmund maçında oynama ihtimalinin düşük olduğunu belirten Sergen Yalçın, "Sakatlık durumunu bilmiyorum, doktorla konuşmadım, yarın netleşir ama Alex'in oynayacağını zannetmiyorum, Vida ile Nkoudou'nun durumlarının ciddi olacağını düşünmüyorum. Alex'in arka adelesinde problem oldu, ne kadar olmaz, sonra belli olacak." ifadelerini kullandı.



Dortmund maçı sorulan Sergen Yalçın, "Taraftarlarımızın izlerken zevk alacağı bir oyun oynamak istiyoruz. Ofansif olarak güçlü bir takımla oynayacağız, inşallah başlangıcımız iyi olur. Biz de kendi seviyemizi Şampiyonlar Ligi'nde test edeceğiz. Günün heyecanını yaşayalım, taraftarımız izlesin, oyuncularımız mutlu etmek için elinden geleni yapsın, skora bakarız sonra." diye konuştu.



"DORTMUND GERİ İYİ DÖNEMİYOR"



Dortmund'la ilgili basın toplantısında konuşan Sergen Yalçın "Şampiyonlar Ligi, Türkiye ve Beşiktaş için umarım iyi bir serüven olur. Dortmund hücuma iyi çıkıyor ama iyi dönemiyor. Sıkıntıları var. Ancak güçlü takım, Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı iyi biliyorlar. Oyun anlamında tatmin olmamız lazım. En son skora bakarız." dedi.



"SAVUNMAYI İLERİDE YAPIYORUZ"



Beşiktaş'ın ligde gol yememesi hakkında açıklama yapan Sergen Yalçın "Dört maçta gol yememek, işin savunma boyutu bizim için çok önemli. aslında üçüncü bölge hücum değil, biz savunmayı orada yapıyoruz. Orada başlatıyoruz. Oradan çıkarlarsa, üzerimize gelebiliyorlar. Onu doğru yapmazsan, çıkartırsan da sıkıntı yaşarsın. Pozisyon vermedik çok iyi bir oyuncu oldu. Kendimizi yavaş yavaş gelişiyoruz." ifadelerini kullandı.



"CAN BOZDOĞAN İYİ OLACAK"



Oyun sonradan giren Can Bozdoğan'la ilgili de konuşan Sergen Yalçın "Can Bozdoğan genç bir kardeşimiz. Fizik olarak iyi, oyun olarak da gelişecek. Kullana kullana seviyesini yükselteceğiz. Ligde, Şampiyonlar Ligi'nde kullanacağız. Mutlaka değerlendireceğiz. Umarım bu şansı iyi kullanır." açıklamasını yaptı.