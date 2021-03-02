Sergen Yalçın: 'Hızlı olun, dikine oynayın, sonuca gidelim'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bugün oynayacakları Yeni Malatyaspor maçı öncesi dün futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Tecrübeli teknik adam, istikrarlı bir sistem oturtmak için yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirtirken, öğrencilerinden maksimum dikkat ve özveri istedi.



Yeni Malatyaspor maçı öncesi özellikle orta saha oyuncularını uyaran Yalçın "Orta alanda daha aktif ve hızlı olmalıyız. Çok fazla yan pas yapmaktan kaçının. Dikine oynadığımızda rakip alanda daha çok pozisyon üretiyoruz" dedi. Atiba, Ljajic, Oğuzhan, Dorukhan, Josef ve Necip'i uyaran Sergen Yalçın, kontratak taktikleri vererek, Aboubakar ve Larin'i paslarıyla nasıl besleyeceklerini aktardı.



SiSTEM iÇiN MÜCADELE



Taktik dışında mücadelenin de skora gitmede önemli bir etken olduğunu belirten tecrübeli teknik adam "Savaşan ve mücadele eden takım görüntüsünden taviz vermemeliyiz. Yardımlaşma ana prensibimiz olmalı. Kendimiz için değil, sistem için oynamalıyız" diye konuştu.



