Sergen Yalçın: 'Heyecanlı olmamak elde mi?'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Borussia Dortmund maçı öncesi flaş röportajda açıklamalarda bulundu.



Şampiyonlar Ligi'ne başlayacak olmalarını değerlendiren başarılı teknik adam, "Heyecanlıyız, heyecanlı olmamak elde mi? Bu arenada olduğumuz için çok mutluyuz, Beşiktaş camiasını temsil etmek gurur verici." dedi.



Mücadeleyi değerlendiren Sergen Yalçın, "Oynayanların oyuncular olduğunu unutmayalım. Biz sadece kenardan onları hazırlıyoruz. Koşu mesafelerin, ikili mücadelerin, geçiş oyunlarının ne kadar önemli olduğunu iyi biliyoruz, bunu da anlattık." ifadelerini kullandı.



Sergen Yalçın, "Eksik oyuncularımız çok önemli bizim için, onların eksiklerini doldurmak için iyi hazırlık yaptık. Oynayan oyuncuların, eksik oyuncuların yerlerini dolduracağını düşünüyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



