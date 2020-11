Beşiktaş'ta hem takıma hem de milli takımlarda bulunan futbolculara yapılan testlerde 8 oyuncunun Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kadro sıkıntısı yaşayan teknik direktör Sergen Yalçın'ın güvencesi gençler...



Siyah beyazlılar önceki gün resmi siteden biri takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren 8 futbolcunun yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı kamuoyuyla paylaşırken tüm olumsuzluklara rağmen çalışmalarını sürdüren takımın teknik patronu Yalçın "Gerekirse gençlerle yola devam edeceğiz" dedi.



Rıdvan Yılmaz her an hazır



Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir ile oynayacakları maçta ne olursa olsun sahaya çıkaracak oyuncuyu bulacaklarını belirten 48 yaşındaki çalıştırıcı "8 oyuncumuzla birlikte malzemecimiz bile yok. Genç takım sorumlumuz Mehmet Ekşi ile konuşup yeni gençleri antrenmanlara çıkaracağım. Rıdvan Yılmaz her an hazır. Güven Yalçın'ın kilit bir rolü olacak. Ya orta sahada ya da forvet arkasında kullanmak istiyorum. Milli takımdan inşallah sorunsuz dönecek olan Dorukhan'ı da değerlendireceğiz" şeklinde konuştu.



Çebi 'defans yok oldu' demişti



Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, Hırvatistan Milli Takımı'nın A Milli Takımımız ile oynadığı maçta koronavirüs testi pozitif çıkan Domagoj Vida ile ilgili olarak "Milli Takım maçında Vida'nın Covid-19 testi gelmişti. Sıkıntı çıktı ve ayrıldı. Neredeyse bizim defansın tamamı yok oldu" sözleriyle özellikle savunmada yaşadıkları sıkıntıyı net olarak ifade etmişti. Welinton'ın da sakatlığı devam ederken Başakşehir maçından stoperde Montero ile birlikte Atiba ya da Josef de Souza'dan birinin görev yapması bekleniyor.



2 gün izinde aman dikkatli olun!



Yedisi kadroda 1'i kadro dışı olmak üzere 8 oyuncusunun Covid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş'ta takıma 2 gün izin verildi. Hem teknik ekibin hem de sağlık ekibinin oyunculardan izinli günlerinde çok dikkatli olmalarını istediği öğrenilirken siyah beyazlı ekip Başakşehir maçı hazırlıklarına pazartesi devam edecek.