Sergen Yalçın: 'Her oyuncu gidebilir'

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Başkan Ahmet Nur Çebi ile yaptığı toplantıda her oyuncunun satılabileceğini dile getirdi.



Yalçın, "Kulübün durumu ortada. UEFA mali disiplin kısıtlaması da var. Yeri dolmayacak oyuncu yok. Kime talep varsa ya da yüksek maliyetinden dolayı gönderilmek isteniyorsa herkesle yollar ayrılabilir. Önemli olan bu durumun hızlı olması. Gidenler gitsin, yerlerini hemen dolduralım" diyerek yönetimin önünü açtı.



