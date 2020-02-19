Beşiktaş, cumartesi günü sahasında ağırlayacağı 8 puan önündeki lider Trabzonspor'u yenerek yeniden zirveye tutunmayı hedefliyor.Önlerinde yer alan dört takımın (Fenerbahçe- Galatasaray ve Demir Grup Sivasspor- Aytemiz Alanyaspor) birbirleriyle karşılaşacak olması nedeniyle Trabzonspor maçını 'büyük fırsat' olarak gören siyah-beyazlılar, galibiyete şartlandı.Talebeleriyle bire bir görüşmeler yapan teknik direktör Sergen Yalçın, "Henüz hiçbir şey bitmedi. Oyunumuzu geliştirdik. Bunu kaybettiğimiz Başakşehir maçında dahi gösterdik. Trabzonspor'u yendiğimiz takdirde diğer rakiplerimizin birbiriyle oynayacağı haftada yeniden aradaki farkı kapatmış olacağız. Varımızı yoğumuzu ortaya koyarak galip gelmeliyiz. Taraftarımızın da desteği ile bunu başarabilecek güce sahibiz" diyerek karşılaşmanın önemini anlatıyor.Beşıktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın Trabzonspor maçında kadroda değişikliğe gitmesi bekleniyor.Yalçın'ın 1-0 kaybedilen Başakşehir karşılaşmasında son toplarda yapılan hatalar ve skor üretilememesinden dolayı N'Koudou ile Diaby'yi kulübeye çekerek yerlerine sol kanatta Caner Erkin'e, sağ kanatta ise Jeremain Lens'e görev vermeyi planladığı öğrenildi.Bu durumda sol bekte ise sözleşmesindeki opsiyon maddesi nedeniyle son dönemde oynatılmayan Pedro Rebocho yer alacak. Gökhan Gönül de bir haftalık ara sonrası takıma geri dönenecek.