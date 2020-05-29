Sergen Yalçın: 'Hedefimiz 8'de 8 yapmak'

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın öğrencileriyle kısa bir toplantı yaptı.Bu sezon en azından Avrupa Ligi bileti almaları gerektiğini dile getiren genç hocanın, "Sezon genelinde inişli çıkışlı performanslar gösterdik. Artık çıkışa geçme zamanı. Biten herhangi bir şey yok. Avrupa Ligi'ne katılırsak güzel yeni bir sayfa açacağız. Bundan sonra herkese çok farklı bir Beşiktaş seyrettirelim" dediği öğrenildi.Artık puan kaybetme lükslerinin olmadığının da altını çizen Sergen Yalçın, "Zor bir fikstürümüz var gibi gözükebilir ancak bu maçların tek tek üstesinden gelebileceğimizi biliyorum. O nedenle fire vermeden ligi tamamlayalım. Hedefimiz 8'de 8 yapmak" ifadelerini kullandıSergen Yalçın geçtiğimiz günlerde ise, "Biz, Beşiktaş karakterine uygun bir kadro oluşturacağız. Beşiktaş taraftarı maçımıza geldiğinde sıkılmamalı, esneyip uyumamalı. Benim amacım tüm futbolseverlere İngiltere, Almanya ya da İspanya ligleri yerine Beşiktaş maçlarını izlettirmek. Sadece Beşiktaşlılar'ın değil herkesin beğenerek izleyeceği bir futbol oynatmak istiyorum. Daha önce çalıştırdığım takımlara oynattığım futbolla, bu dediklerimi yapabileceğimi kanıtladım." açıklamasını yapmıştıBeşiktaş-AntalyasporDenizlispor-BeşiktaşBeşiktaş-KonyasporKayserispor-BeşiktaşBeşiktaş-KasımpaşaYeni Malatyaspor-BeşiktaşBeşiktaş-FenerbahçeGençlerbirliği-Beşiktaş