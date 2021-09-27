Sergen Yalçın: "Hazırım' diyorsunuz, sonra sakatlıklar uzuyor"

Sakat oyuncuların tam iyileşmeden kendisine 'Hazırım' demesini istemeyen Sergen Yalçın, "Bundan sonra doktor ne derse ona göre karar vereceğim" dedi

Haber; Türkiye
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Sergen Yalçın: 'Hazırım' diyorsunuz, sonra sakatlıklar uzuyor'
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27 Eylül 2021 12:55
Beşiktaş'ta son olarak Altay maçında da birçok sakatlığın yaşanmasının ardından Teknik Direktör Sergen Yalçın yeni bir karar aldı.

Tecrübeli teknik adam, siyah beyazlı futbolcularla gerçekleştirdiği toplantıda oyuncuların artık kendisine "Kendimi iyi hissediyorum, oynamak istiyorum" demesine kulak asmayacak.

Artık hiçbir futbolcusunu yüzde yüz hazır olmadan oynatmayacağını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Siz oynamak istiyorsunuz, 'Hazırım' diyorsunuz, sonra sakatlıklar uzuyor. Bundan sonra doktorun raporuna göre oynayacaksınız" ifadelerini kullandı.

SEKİZ İSİM KESİN YOK

Siyah beyazlılarda Vida, Montero, Necip, Pjanic, N'Koudou, Welinton, Mehmet Topal ve Salih, Ajax karşısında kesin olarak yok. Oğuzhan ve Ghezzal'ın ise oynama ihtimalleri var ama Sergen Yalçın iki oyuncuyu da riske etmek istemiyor. Ayrıca son iki maçta savunmada yaşanan sıkıntılar da Sergen Hoca'nın gündemindeydi. Başarılı teknik adam çok rahat kazanacakları maçları bireyse hatalarla kaybettiklerini belirterek, "Kendi kendimizi zorluyoruz. Sahada her açıdan daha dikkatli olmanızı istiyorum" diyerek futbolcularını uyardı.


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