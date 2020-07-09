Sergen Yalçın: "Hata limitimizi doldurduk"

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçı öncesi oyuncularına önemli ikazlar yaptı

Haber; Türkiye
Sergen Yalçın: 'Hata limitimizi doldurduk'
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09 Temmuz 2020 12:47
Beşiktaş, Süper Lig'in 31'inci haftasında bu akşam Kasımpaşa'yı misafir edecek. Pazartesi günü Kayserispor deplasmanından 3-1'lik yenilgiyle dönerek Şampiyonlar Ligi'ne katılabilme yolunda büyük bir fırsatı tepen siyah-beyazlılarda artık hata istenmiyor.

Kasımpaşa maçıyla birlikte kalan haftalardaki bütün maçları kazanmaları gerektiğini belirten Teknik Direktör Sergen Yalçın, oyuncularına önemli ikazlarda bulundu.

KASIMPAŞA ÇOK İYİ

Kasımpaşa'nın son haftaların en iyi takımlarından biri olduğunun altını çizen Sergen Yalçın "Disiplinli oynamamız gereken bir maça çıkacağız. Kayseri deplasmanındaki hatalar bize ders oldu ama artık tekrarlama lüksümüz yok. Hata limitimizi doldurduk. Kalan bütün maçlarımızı kazanmalıyız. Kasımpaşa'yı yenip Galatasaray'ın önüne geçmeliyiz" dedi.

Öte yandan Kartal'da Atiba, Lens, Elneny, N'Koudou, Caner, Vida kart sınırında bulunuyor.



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