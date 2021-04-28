Sergen Yalçın: "Hakemle diyaloğa girmeyin"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Rizespor maçı öncesi futbolcularından hakemle gereksiz diyaloğa girmemelerini istedi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Sergen Yalçın: 'Hakemle diyaloğa girmeyin'
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28 Nisan 2021 09:43
Rize maçının son antrenmanını dün Nevzat Demir Tesisleri'nde yapan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, futbolcularıyla kısa bir toplantı yaparak son talimatlarını verdi.

"KANATLARA DİKKAT EDİN!!"

Sergen Yalçın Rizespor'un kanatları çok etkili kullanan bir takım olduğunu, kontaraklarla tehlikeli olduğunu belirterek oyuncularından dikkatli olmalarını isteyerek "Rakibin güçlü yanları belli. Duran topları iyi kullanıyorlar, kanatlarda da etkililer. bunlara dikkat edersek galip geliriz" ifadelerini kullandı. "HAKEMLERLE KONUŞMAYIN!"

Yalçın ayrıca futbolcularından hakem konusunda da dikkatli olmalarını isteyerek, "Hakemlerle diyaloğa girmeyin. Hakemler gördüklerini çalar. Siz yeter ki futbolunuzu oynayın, elbette karşılığını alırız. Sahaya çıkın ve kazanın" sözleriyle siyah beyazlıları motive etti.



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