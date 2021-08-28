Sergen Yalçın: "Gümrük'te takılmayalım"

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın karşılaşma öncesi, "Milli araya moralli girmek için üç puan almaya mecburuz" dedi.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Sergen Yalçın: 'Gümrük'te takılmayalım'
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28 Ağustos 2021 11:29
Son şampiyon Beşiktaş, Süper Süper Lig'in 3. haftasında Vava- Cars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek.

Sezonun ilk maçında Çaykur Rizespor'u mağlup eden Beşiktaş, ikinci haftada Gaziantep deplasmanında 0-0 berabere kaldı. Gaziantep'i yenerek sezona başlayan Fatih Karagümrük'ün ikinci haftada Çaykur Rizespor'la oynadığı maç ise golsüz sona erdi. İki takım arasında geçen sezon oynanan son maçı Vodafone Park'ta Fatih Karagümrük 2-1 kazanmıştı.

"KAYIP İSTEMİYORUM"

Teknik direktör Sergen Yalçın, Karamgümrük maçı öncesi oyuncularını, "Zor bir 90 dakika bizi bekliyor. Milli araya moralli girmek için üç puan almaya mecburuz. Bu maçta kayıp istemiyorum" diye uyardı. 

 

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