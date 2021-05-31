Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Çeşme'deki tatilini tamamlayarak bu hafta siyah-beyazlı yönetim ile görüşmelere başlayacak.



Sözleşmesi bugün sona erecek olan başarılı çalıştırıcı, yeni bir mukavele için Başkan Ahmet Nur Çebi'nin şartlarını dinleyecek.



Sergen Yalçın'ın parasal konular dışında bir takım isteklerinin de olacağı dile getirildi.



EMRE KOCADAĞ: "SERGEN HOCA İLE %90 ANLAŞACAĞIZ"



"Sergen Yalçın bu göreve ilk gelirken boş mukaveleye imza attı. Para olayına kesinlikle girmedi. Hocamızla aramızda mali konularda sorun olmaz. Biz zaten kendisine hak ettiği ücreti vereceğiz. Bu şampiyonlukları nasıl kazandığını en iyi biz biliyoruz. Gece gündüz çalıştı, çabaladı. Sergen hocamızla yüzde 90 anlaşacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın"



SERGEN YALÇIN: "AĞZIMDAN PARA KELİMESİ ÇIKMADI"



Şampiyonluğun verdiği mutlulukla İzmir Çeşme'de tatil yapan siyah-beyazlıların patronu, kendisi hakkında çıkarılan, "şu kadar istedi, bu kadar talep etti" iddialarına karşı, kesin ve net konuştu, "Böyle bir görüşme olmadı. Ne başkanla ne de bir başka yöneticiyle, bu konuda herhangi bir konuşma yapmadım. Olursa merak etmesinler, söylerim" ifadesini kullandı. Beşiktaş'ın teknik patronu Sergen Yalçın şöyle devam etti: "Sözleşmemle ilgili bir takım iddialar var, rakamlar da veriliyor. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Neredeyse beni 'paracı' yaptılar. Sezon başından bu yana ağzımdan para kelimesi çıkmadı. Beni tanıyanlar bunu iyi bilir. Çok yorucu ve stresli bir sezon geçirdik. Biraz tatile gereksinimim var."



