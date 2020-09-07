Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gökhan Töre ve Josef de Souza transferine sıcak baktığını açıkladı



Gökhan Töre transferi için Malatyaspor'u beklediklerini ifade eden Yalçın, "Gökhan Töre'yi istiyorum, kendisiyle konuştum ve eğer Malatyaspor ile arasındaki sorunu çözerse Beşiktaş'ın kapıları kendisine açık" şeklinde konuştu.



Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Josef hakkında da konuşan Yalçın, "Josef de Souza konusunda çok net değiliz ama benim sıcak baktığım bir futbolcu. Şartlar uygun olursa düşünebiliriz" dedi.



