Sergen Yalçın: 'Ghezzal'ın gelişi tamamen tesadüf'

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, TRTSpor'da katıldığı canlı yayında Rachid Ghezzal'ın geçen sezon transfer edilmesiyle ilgili detayları anlattı.



Cezayirli yıldız oyuncunun tamamen tesadüf eseri izlediğini ve beğenerek 2 gün içinde transfer edildiğini anlatan Yalçın, "Rachid Ghezzal tesadüf transferdir. Benim bir menajer arkadaşım var. Hocam bir oyuncu var, seyreder misin dedi. 2 gün var transferin bitmesine. Ben de seyrediyorum. Tesadüf yani. Telefondan seyrediyorum. Sen bu oyuncuyu nereden buldun dedim. Tanımıyorum. Hocam böyle bir oyuncu var diyor. Ben seyretmem, bakmam. Tesadüfen. Ghezzal'ın sadece topu alışverişine baktım, sadece o kadar. Hemen getir bu transferi dedim." diye konuştu.



Sergen Yalçın, "Futbolun içinde de tesadüfler olduğunu ve Ghezzal'ın kısa sürede takıma kazandırılmasına rağmen önemli işler yapığını söyleyerek, "Sonra motosiklet, evraklar, uçak falan. Şu var ama. Oyun zaten tesadüflerin oyunu. Şut çekiyor, birine çarpıyor, önüne düşüyor, boş kaleye vuruyor gol falan. Oyun tesadüf zaten. Olur yani. Öyle bir transfer oldu bize. O Rachid bize inanılmaz işler yaptı." sözlerini kullandı.



