Sergen Yalçın, Ghezzal için devrede

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ghezzal için devreye girdi.
Ghezzal'da olumlu yönde ilerleyen görüşmeler, menajerinin geçen sezonki ücretinin 2 katını talep etmesi nedeniyle henüz sonuçlanamadı.
Bunun üzerine menajer Fazuli ile görüşen Sergen Yalçın ise "Beşiktaş, Ghezzal için şans. Düşünün karar verin. Ben kalmasından yanayım" dediği öğrenildi.
Ghezzal'da olumlu yönde ilerleyen görüşmeler, menajerinin geçen sezonki ücretinin 2 katını talep etmesi nedeniyle henüz sonuçlanamadı.
Bunun üzerine menajer Fazuli ile görüşen Sergen Yalçın ise "Beşiktaş, Ghezzal için şans. Düşünün karar verin. Ben kalmasından yanayım" dediği öğrenildi.