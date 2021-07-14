Sergen Yalçın, Ghezzal için devrede

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Rachid Ghezzal transferi için bizzat devreye girdi.

Haber; Fanatik
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Sergen Yalçın, Ghezzal için devrede
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14 Temmuz 2021 15:04
Rachid Ghezzal
Rachid Ghezzal
Beşiktaş
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ghezzal için devreye girdi.

Ghezzal'da olumlu yönde ilerleyen görüşmeler, menajerinin geçen sezonki ücretinin 2 katını talep etmesi nedeniyle henüz sonuçlanamadı.

Bunun üzerine menajer Fazuli ile görüşen Sergen Yalçın ise "Beşiktaş, Ghezzal için şans. Düşünün karar verin. Ben kalmasından yanayım" dediği öğrenildi. 


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