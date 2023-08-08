Sergen Yalçın: 'Gedson için 50 milyon az bile'

Beşiktaş'ta Portekizli futbolcu Gedson Fernandes konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Monaco Kulübü, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisi için tam 30 milyon Euro teklif etti ancak siyah beyazlılar bu rakamı kabul etmedi.
YARISI BENFICA'YA GİDECEK
Beşiktaş'ın, Monaco'dan gelen teklifi reddetmesinin perde arkasında, Benfica ile yapılan anlaşma yatıyor. Beşiktaş ile Portekiz kulübü arasındaki anlaşmaya göre siyah beyazlılar, Gedson Fernandes'in satışından gelecek paranın yarısını Benfica'ya vermek zorunda.
Monaco'nun önerisinin kabul edilmesi durumunda Beşiktaş'ın payına 15 milyon Euro düşeceği için teklif geri çevrildi.
BONSERVİS REKORU KIRILABİLİR
Gedson Fernandes kalitesindeki futbolcular için ödenen bonservis paralarını ve henüz 24 yaşında olmasını dikkate alan yönetim, satıştan elde edilecek gelirin de ancak yarısının kasaya girecek olması nedeniyle 50 milyon Euro talep ediyor.
İspanyol ve İngiliz kulüplerinin de ilgilendiği Gedson bu rakama satıldığı takdirde Türkiye'den yurt dışına satılan en pahalı futbolcu olarak tarihe geçecek.
"50 MİLYON AZ BİLE"
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, Gedson Fernandes hakkında konuştu. Sergen Yalçın, "Dünyada yetenekli futbolcu bulmak çok zor. Gedson Fernandes çok önemli bir yıldız. Benim dönemimde böyle bir oyuncum olmasını isterdim. Çok yönlü bir futbolcu. 50 milyon Euro az bile." ifadelerini kullandı.
36 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 36 resmi maça çıkan Gedson Fernandes bu karşılaşmalarda 3 gol, 6 asistlik katkı sağladı.
YARISI BENFICA'YA GİDECEK
Beşiktaş'ın, Monaco'dan gelen teklifi reddetmesinin perde arkasında, Benfica ile yapılan anlaşma yatıyor. Beşiktaş ile Portekiz kulübü arasındaki anlaşmaya göre siyah beyazlılar, Gedson Fernandes'in satışından gelecek paranın yarısını Benfica'ya vermek zorunda.
Monaco'nun önerisinin kabul edilmesi durumunda Beşiktaş'ın payına 15 milyon Euro düşeceği için teklif geri çevrildi.
BONSERVİS REKORU KIRILABİLİR
Gedson Fernandes kalitesindeki futbolcular için ödenen bonservis paralarını ve henüz 24 yaşında olmasını dikkate alan yönetim, satıştan elde edilecek gelirin de ancak yarısının kasaya girecek olması nedeniyle 50 milyon Euro talep ediyor.
İspanyol ve İngiliz kulüplerinin de ilgilendiği Gedson bu rakama satıldığı takdirde Türkiye'den yurt dışına satılan en pahalı futbolcu olarak tarihe geçecek.
"50 MİLYON AZ BİLE"
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, Gedson Fernandes hakkında konuştu. Sergen Yalçın, "Dünyada yetenekli futbolcu bulmak çok zor. Gedson Fernandes çok önemli bir yıldız. Benim dönemimde böyle bir oyuncum olmasını isterdim. Çok yönlü bir futbolcu. 50 milyon Euro az bile." ifadelerini kullandı.
36 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 36 resmi maça çıkan Gedson Fernandes bu karşılaşmalarda 3 gol, 6 asistlik katkı sağladı.