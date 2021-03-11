Sergen Yalçın: 'Galatasaray ve Fenerbahçe'ye bakmayalım'

Lider Beşiktaş 30. haftanın açılış maçında yarın Başakşehir'e konuk olacak. Kritik mücadeleyi, "En kritik virajlardan biri" olarak gören teknik direktör Sergen Yalçın dünkü idmanda futbolcularıyla toplantı yaptı.



Başarılı hocanın, "Çok zor bir maç bizi bekliyor. Puan sıralamasına bakmayın. Başakşehir'e karşı dikkatli olmalıyız. Derbi öncesi kazanmak çok önemli. 3 puanı alalım ve rakiplerimizin ne yaptığına bakmayalım" dediği öğrenildi.



Yalçın'ın Başakşehir maçının 11'ini de dünkü çalışmada belirlediği öğrenildi. Tecrübeli hocanın Gaziantep maçına göre 1 değişiklik yapacağı ve Ljajic'in yerine Mensah'ı oynatacağı belirlendi.



Sergen Yalçın'ın genç Rıdvan Yılmaz'la özel olarak görüştüğü, sakatlığını atlatan Edin Visca ile ilgili uyarılarda bulunduğu ifade edildi.



